Journées Santé et Bien-être ATYPIK'ART La Boutique 38 Rue Camille Lenoir Reims

2022-02-01 – 2022-02-16

Reims Marne Participez à nos journées Santé et Bien Être chez Atypik’ART. Plusieurs ateliers sont animés par des professionnels de la santé, de la zenattitude, du zéro déchet et des cosmétiques.

Ils vous informerons sur différentes thématiques de la santé et du bien être. Au programme de ce mois de février sous le signe de la détente : Le 16 et le 26 février :

– Venez créer votre soin visage avec « Les trésors Evora by Céline » : Parfums, Soin beauté, bien-être…

3 personnes maximum. (Prévoir un bandeau pour les cheveux et une petite serviette.) – Alex’ Litho pour des soins du visage et les bienfaits de la lithothérapie. atypikart@gmail.com ATYPIK’ART La Boutique 38 Rue Camille Lenoir Reims

