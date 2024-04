Journées Santé Environnementale Prévention (JSEP) – 4ème édition Coupe d’or – Parc du Manoir Cugnaux, vendredi 26 avril 2024.

A l’occasion de cette 4ème édition, les services municipaux et nos partenaires vous proposeront de nombreux ateliers, stands, spectacles et animations autour du bien-être et de la protection de l’environnement, afin que chacun puisse agir au quotidien pour se sentir bien dans un environnement sain !

Au programme :

Vendredi 26 • Coupe d’or

Ciné-débat « éco-anxiété, ça vous parle ? »

Coupe d’or, 15h – réservé aux adhérents de la Coupe d’or et 18h30 – tout public

Samedi 27 • Parc du Manoir

Retrouvez de nombreuses activités sur le bien-être et l’environnement,

De 14h à 18h – stands d’information, animations, ateliers et expositions

• Projets municipaux autour de l’écologie

• Préservation de l’environnement et de la biodiversité

• Modes de vie durables et upcycling

• Produits ménagers et cosmétiques faits maison

• Techniques de détente et de relaxation

• Cuisine de rue, confection de smoothies et boissons détox

Infos pratiques :

Me faire accompagner par un interprète LSF

Sur réservation (au moins 72h avant) à l’adresse :

domaine.handicap.accessibilite@mairie-toulouse.fr

Coupe d'or – Parc du Manoir Coupe d'or – Parc du Manoir , Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitania