Journées rugby padel multisports Idron, 14 février 2022, Idron.

Journées rugby padel multisports Rugby Park 64 19 avenue du Cmp Idron

2022-02-14 09:00:00 – 2022-02-16 16:30:00 Rugby Park 64 19 avenue du Cmp

Idron Pyrénées-Atlantiques Idron

20 EUR RETOUR DES STAGES MULTISPORTS ENFANTS!

*14, 15 et 16 février

* stages à la 1/2 journée ou journée

* Stages Rugby Padel Multisports ouvert aux filles et garçons de 7 à15 ans –

* Rugby en collaboration avec MON COACH RUGBY pour du perfectionnement sur 2 catégories U10 et U12 , par 1/2 journée

RETOUR DES STAGES MULTISPORTS ENFANTS!

*14, 15 et 16 février

* stages à la 1/2 journée ou journée

* Stages Rugby Padel Multisports ouvert aux filles et garçons de 7 à15 ans –

* Rugby en collaboration avec MON COACH RUGBY pour du perfectionnement sur 2 catégories U10 et U12 , par 1/2 journée

+33 5 59 53 52 59

RETOUR DES STAGES MULTISPORTS ENFANTS!

*14, 15 et 16 février

* stages à la 1/2 journée ou journée

* Stages Rugby Padel Multisports ouvert aux filles et garçons de 7 à15 ans –

* Rugby en collaboration avec MON COACH RUGBY pour du perfectionnement sur 2 catégories U10 et U12 , par 1/2 journée

rugby park 64

Rugby Park 64 19 avenue du Cmp Idron

dernière mise à jour : 2022-01-30 par