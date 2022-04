Journées Robinson Sauvagnon, 14 mai 2022, Sauvagnon.

Journées Robinson Chemin du Bois Bois de Sauvagnon Sauvagnon

2022-05-14 09:30:00 – 2022-04-26 17:00:00 Chemin du Bois Bois de Sauvagnon

Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

EUR 35 35 Entrer dans une bulle de nature et redécouvrir un lieu autrement : accepter de lâcher prise et en apprendre davantage sur soi , redéfinir ses limites , ses peurs et apprendre à les surmonter. Apprendre aussi à compter sur soi, croire en ses capacités et aussi sur les autres membres du groupe, s’entraider. Comme si on réapprenait à vivre , à trouver un endroit adapté pour construire un abri , à se protéger, à s’orienter, à se nourrir de ce que peut nous offrir la Nature. Devenir plus curieux, créatif et débrouillard pour apprendre à se sortir de toute situation dans la vie de tous les jours.

Objectifs : découvrir la nature autrement et en apprendre sur ses bienfaits. Favoriser les liens, les échanges, le partage autour d’activités ludiques et créatives. Développer son imagination. Passer un bon moment ensemble et retrouver une certaine liberté de jouer.

4-7 ans.

Entrer dans une bulle de nature et redécouvrir un lieu autrement : accepter de lâcher prise et en apprendre davantage sur soi , redéfinir ses limites , ses peurs et apprendre à les surmonter. Apprendre aussi à compter sur soi, croire en ses capacités et aussi sur les autres membres du groupe, s’entraider. Comme si on réapprenait à vivre , à trouver un endroit adapté pour construire un abri , à se protéger, à s’orienter, à se nourrir de ce que peut nous offrir la Nature. Devenir plus curieux, créatif et débrouillard pour apprendre à se sortir de toute situation dans la vie de tous les jours.

Objectifs : découvrir la nature autrement et en apprendre sur ses bienfaits. Favoriser les liens, les échanges, le partage autour d’activités ludiques et créatives. Développer son imagination. Passer un bon moment ensemble et retrouver une certaine liberté de jouer.

4-7 ans.

+33 6 82 22 59 21

Entrer dans une bulle de nature et redécouvrir un lieu autrement : accepter de lâcher prise et en apprendre davantage sur soi , redéfinir ses limites , ses peurs et apprendre à les surmonter. Apprendre aussi à compter sur soi, croire en ses capacités et aussi sur les autres membres du groupe, s’entraider. Comme si on réapprenait à vivre , à trouver un endroit adapté pour construire un abri , à se protéger, à s’orienter, à se nourrir de ce que peut nous offrir la Nature. Devenir plus curieux, créatif et débrouillard pour apprendre à se sortir de toute situation dans la vie de tous les jours.

Objectifs : découvrir la nature autrement et en apprendre sur ses bienfaits. Favoriser les liens, les échanges, le partage autour d’activités ludiques et créatives. Développer son imagination. Passer un bon moment ensemble et retrouver une certaine liberté de jouer.

4-7 ans.

Dans le chapeau d’Olivier

Chemin du Bois Bois de Sauvagnon Sauvagnon

dernière mise à jour : 2022-03-30 par