Saint-Pierre-en-Auge Cinéma Le Rexy Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Journées RexyAnimé : films d’animations pour les enfants et toute la famille Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Journées RexyAnimé : films d’animations pour les enfants et toute la famille Cinéma Le Rexy, 16 février 2020, Saint-Pierre-en-Auge. Journées RexyAnimé : films d’animations pour les enfants et toute la famille

du dimanche 16 février 2020 au mercredi 26 février 2020 à Cinéma Le Rexy Tarif unique 4€

Des films d’animations pour le jeune public, certaines séances sont suivies d’animations Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-02-16T10:30:00 2020-02-16T12:00:00;2020-02-16T14:30:00 2020-02-16T16:00:00;2020-02-16T17:00:00 2020-02-16T18:30:00;2020-02-16T20:30:00 2020-02-16T22:00:00;2020-02-19T10:30:00 2020-02-19T12:00:00;2020-02-19T14:30:00 2020-02-19T16:00:00;2020-02-19T20:30:00 2020-02-19T22:00:00;2020-02-23T10:30:00 2020-02-23T12:00:00;2020-02-23T14:30:00 2020-02-23T16:00:00;2020-02-23T17:00:00 2020-02-23T18:30:00;2020-02-23T20:30:00 2020-02-23T22:00:00;2020-02-26T10:30:00 2020-02-26T12:00:00;2020-02-26T14:30:00 2020-02-26T16:00:00;2020-02-26T17:00:00 2020-02-26T18:30:00;2020-02-26T20:30:00 2020-02-26T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Cinéma Le Rexy Adresse 9 rue de l'Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge