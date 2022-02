Journées RexyAnimé 1 Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Première Journée RexyAnimé au cinéma Le Rexy. 1 film d’animation le matin pour les tout-petits et 2 films d’animation l’après-midi et en soirée pour les plus grands et les adultes.

4€ pour tous

Prelmière Journée RexyAnimé pour le jeune Public: 3 films d'animation pour tout-petits et grands. Cinéma Le Rexy 9 rue de l'Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

2022-02-06T10:30:00 2022-02-06T11:30:00;2022-02-06T14:30:00 2022-02-06T15:45:00;2022-02-06T18:00:00 2022-02-06T20:00:00

