Journées Rencontres – Débat – Performances // BAG Galerie BAG (Bakery Art Gallery), 4 mars 2022, Bordeaux.

Journées Rencontres – Débat – Performances // BAG

du vendredi 4 mars au samedi 5 mars à Galerie BAG (Bakery Art Gallery)

_Au programme : VISA, performance de François Mangeol et “Respirer” / “Souffler”, lecture musicale par la compagnie FemmeSavantes_ **_le 4 mars_** _& visites, rencontres et débat avec François Mangeol, Henri Guette, critique d’art, Émilie Robert, docteure en histoire de l’art, et Christian Pallatier, directeur de BAG,_ **_le 5 mars_**_._ ### **__04.03.2022 // 18h – 21h** Entrez dans l’intimité de l’écriture de François Mangeol et laissez battre votre cœur au rythme d’une lecture musicale des textes de l’artiste. Performance de la compagnie FemmeSavantes, avec Bagheera Poulin et Jacques Perdiguès. Pour poursuivre la réflexion de l’oeuvre VISA et la faire résonner davantage, François Mangeol propose également une performance en interaction avec les visiteurs, imaginée comme un hommage au geste d’Aristides de Sousa Mendes, consul du Portugal à Bordeaux en 1940. Il réalisera ensuite des dédicaces de ses livres Respirer et Souffler. _____ **François Mangeol** vit et travaille à Bordeaux. Diplômé de l’École d’art et Design de Saint-Étienne, son travail est présent dans les collections internationales publiques et privées. Artiste protéiforme et interdisciplinaire, il développe une pratique engagée aux messages aussi bien politiques que poétiques pour interroger nos systèmes de valeurs et de représentations. **FemmeSavantes**, c’est à l’origine, deux comédiennes (Hermine Kharagueuz et Bagheera Poulin) en désir de transmission pour acter un théâtre de l’être. Une compagnie qui pour œuvrer au féminin, va tailler des costards et des portraits, des textes pour des pensées avec des paroles, des moments à se faire des films et puis des sons pour créer des occasions où l’on projette l’art du moment vivant. ### **__05.03.2022 // 15h – 18h** Marquez un temps d’arrêt pour explorer l’Oeuvre de François Mangeol et échanger autour des réflexions de l’artiste avec un débat animé par Émilie Robert et Henri Guette, modéré par Christian Pallatier. L’artiste réalisera également des dédicaces de ses livres Respirer et Souffler. _____ **Emilie Robert** est docteure en histoire de l’art contemporain et enseigne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches portent, entre autres, sur le lien entre l’art conceptuel et l’autobiographie depuis les années 1960, ainsi que sur la postérité de ce rapport dans l’art contemporain. En 2019, elle a notamment écrit un texte consacré à l’artiste – « François Mangeol – L’Espace-Temps » -, dans le catalogue d’exposition Plans, Espaces, Couleurs, tenue au musée des Beaux-Arts de Bernay (15 juin – 22 septembre 2019). **Henri Guette** est critique d’art et membre de l’Association internationale des critiques d’art. Il arrive à l’art contemporain en s’intéressant aux liens entre poésie et performance et à la manière dont les cimaises déploient leurs propres narrations. Diplômé du Master “L’Art contemporain et son exposition”, il développe aujourd’hui au sein du collectif Fernrohr son activité de commissaire d’exposition en travaillant à l’adaptation d’un cycle de romans portant sur la vision et le regard parmi lesquels Le Rayon vert. **Christian Pallatier**, historien d’art, est un des membres fondateurs et le directeur de l’association Connaissance de l’art contemporain depuis 1991. Commissaire d’exposition indépendant, il est également directeur de BAG_Bakery Art Gallery et président de Bordeaux Art Contemporain.

Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Dans le cadre de l’exposition “Les enfants perdus” de François Mangeol, BAG vous donne rendez-vous le vendredi 4 et le samedi 5 mars.

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 Rue Saint-François, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T18:00:00 2022-03-04T21:00:00;2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T18:00:00