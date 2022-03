Journées-rencontres : amour et pouvoir dans les opéras du festival d’aix 2022 Aix-en-Provence, 5 avril 2022, Aix-en-Provence.

Journées-rencontres : amour et pouvoir dans les opéras du festival d'aix 2022

2022-04-05

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Malgré les différences d’époque et de lieux, le Pouvoir montre ses multiples facettes, ses errances, ses erreurs, l’Amour s’oppose à lui… ou le sert. De grandes œuvres du répertoire, Idoménée, Le Couronnement de Poppée, Moïse et Pharaon, Salomé, Norma, traversées par ce terrible affrontement seront données à voir aux spectateurs, relues par des metteurs en scène soucieux de parler au public d’aujourd’hui. Les opéras du passé ont affronté cette réalité, chacun à leur manière, et donnent des réponses à des questions parfois inédites à leur époque, qui se posent maintenant clairement à nous. Loin d’être des œuvres désuètes, belles du temps jadis, les opéras des grands compositeurs et de leurs librettistes sont au cœur du questionnement de la modernité.

• Eric Lecler, Maître de Conférences de AMU : Présentation générale du sujet des Journées

• Marcel Ditche, Professeur de Première supérieure, Amis du Festival : Le Couronnement de Poppée, Monteverdi

• Elisabeth Rallo Ditche, Professeure émérite Littérature Comparée, AMU : Idoménée, Mozart

• Damien Colas, CNRS : Moïse et Pharaon, Rossini

• Olivier Braux, Amis du Festival : Salomé, Strauss

• Aude Locatelli, Professeure de Littérature Comparée, AMU : Version Concert : Norma, Bellini

• Laura Naudeix, Maître de Conférences Arts de la scène, Université de Rennes : Version Concert. Orfeo, Monteverdi.

La notion de Pouvoir est au cœur des œuvres au programme cette année, confronté à l’Amour, sous la forme tantôt du désir, tantôt de la passion, tantôt du véritable amour, deux forces qui ne peuvent qu’entrer en conflit

amisdufestivaldaix@gmail.com +33 4 42 92 63 53 https://amisdufestival-aix.org/

29 avenue Robert Schuman Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

