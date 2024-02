JOURNÉES RÉGIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE THÈME « LES PIEDS DANS L’EAU » Centre Culturel Anne de Bretagne Guérande, vendredi 15 mars 2024.

JOURNÉES RÉGIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE THÈME « LES PIEDS DANS L’EAU » Centre Culturel Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

En mars auront lieu à Guérande les journées régionales de l’archéologie de la région Pays de la Loire, organisée par le Service Régionale de l’Archéologie en partenariat avec la ville de Guérande et le service archéologie de Loire-Atlantique.

Passionnés d’histoire ou simples curieux, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

Découvrez le programme du vendredi thématique « Les pieds dans l’eau »

9h00 Accueil des participants

9H30 Point sur la législation dans les contextes terrestre et humide, Rachel Touzé, DRAC SRA

9H50 Présentation des opérations archéologiques en Loire Jocelyn Martineau, DRAC SRA et Jimmy Mouchard, Nantes Université

10H20 Pêcheries fixes, meunerie hydraulique, digues et épaves vous avez dit Loire sauvage ? , Anne Hoyau-Berry, Denis Fillon et Yann Viau, INRAP

10H50 pause

11H10 La fouille de la place du 11 Novembre à Laval (Mayenne) activités artisanales et aménagements des berges à la confluence entre la Mayenne et le ruisseau du Râteau (XIIIe-XIXe siècles), Hugo Meunier, Pauline Peter, service archéologique de la Ville de Laval et Morgan Grall, Evéha

11H40 Le suivi du curage des marais de Brière (Loire-Atlantique) premiers résultats des opérations 2021-2023, Yann Le Jeune, CD44

12H10 Discussions

12H30 Déjeuner libre

14H00 Contre vents et marées actualités de l’archéologie littorale en Loire-Atlantique et Vendée, Annabelle Chauviteau-Lacoste, Ville de l’Île d’Yeu, Jean-Marc Large, Groupe vendéen d’études préhistoriques, Axel Levillayer, CD44, Catherine Moreau, DRAC – SRA, Thomas Vigneau, CD85, avec la collaboration de Jade Thuault

14H30 Une pirogue gauloise enfouie dans le marais du Bois Grolland à l’Île d’Olonne (Vendée), Yann Viau, INRAP

15H00 Entre ciel et mer première synthèse des pêcheries littorales en Pays de la Loire, Gaëlle Dieulefet, Nantes Université

15H30 pause

15H50 Le projet TERdesILES Trajectoire d’Exploitation des Ressources D’EStran en milieux InsuLairES , Catherine Dupont, CReAAH et Chistophe Cérino, TEMOS

16H20 Bilan archéologique sur les ports et fortifications médiévales du littoral des Pays de la Loire, Jocelyn Martineau, DRAC SRA

16H50 Discussions et conclusions .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 09:00:00

fin : 2024-03-15 17:00:00

Centre Culturel Anne de Bretagne 2 avenue Anne de Bretagne

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire athanor@ville-guerande.fr

