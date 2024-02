JOURNÉES RÉGIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE THÈME « ACTUALITÉS DE LA RECHERCHE » Centre Culturel Anne de Bretagne Guérande, jeudi 14 mars 2024.

En mars auront lieu à Guérande les journées régionales de l’archéologie de la région Pays de la Loire, organisée par le Service Régionale de l’Archéologie en partenariat avec la ville de Guérande et le service archéologie de Loire-Atlantique.

Passionnés d’histoire ou simples curieux, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

Découvrez le programme du jeudi thématique « Actualités de la recherche ».

9h00 Accueil des participants

9h30 Ouverture des journées

10h00 Actualités archéologiques dans les Pays de la Loire en 2023, Isabelle Bollard-Raineau, conservatrice régionale de l’archéologie des Pays de la Loire, DRAC SRA

10h20 L’habitat de La Tène de la Jametière à Torcé-Viviers (Mayenne) et le métier à tisser du site de La Tène moyenne de La Conillère à Aron (Mayenne), Éric Mare, INRAP

10h40 Occupation et évolution au cours du second âge du Fer d’un établissement rural situé à l’ouest de Saint-André de La Marche, commune de Sèvremoine (Maine-et-Loire), Mohamed Sassi, Archeodunum

11h00 pause

11h20 Apports de la fouille programmée du Bourg à la connaissance de la cité antique de Jublains (Mayenne), Anne Bocquet, CD53

11h40 Fouille d’une portion de l’ancienne voie reliant Angers et Rennes à Avrillé (Maine-et-Loire), Frédéric Guérin, INRAP

12h00 Discussions

12h10 Déjeuner libre

14H00 L’enceinte urbaine de Guérande (Loire-Atlantique) nouvelles données historiques et archéologiques, Hugo Thomas et Jean-Baptiste Vincent, Archeodunum

14h20 Une quadruple découverte de dépôts monétaires médiévaux sur la fouille des 17-21 Faubourg Saint-Michel à Guérande (Loire-Atlantique), Aurélie Raffin, INRAP et Thibault Cardon, CRAHAM

14h40 De l’archéologie à la médiation du patrimoine la valorisation des connaissances scientifiques à Guérande Annie Josse et Valentine Orieux, Ville de Guérande

15h00 L’abbaye de Blanche Couronne (Loire-Atlantique) premiers résultats d’une opération préventive au long cours (2022-2025), Maude Beurtheret, CD44

15h20 pause

15h40 Premiers résultats des investigations archéologiques sur le Cellier de l’Abbaye de l’Épau (Sarthe), Céline Chauveau, HADES

16h00 Beaurepaire la Prée 4 (Vendée), un établissement rural élitaire petit seigneur ou riche paysan ? Agathe Gaucher, Archeodunum

16h20 Discussions

16h30 La cité médiévale et ses lieux emblématiques. Visite proposée par le service Musée-Ville d’art et d’histoire de Guérande. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 09:00:00

fin : 2024-03-14 17:30:00

Centre Culturel Anne de Bretagne 2 avenue Anne de Bretagne

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire athanor@ville-guerande.fr

