JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – RIVARD Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Morannes sur Sarthe-Daumeray

JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – RIVARD Morannes sur Sarthe-Daumeray, 27 octobre 2022, Morannes sur Sarthe-Daumeray. JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – RIVARD

Daumeray ZI Le Grand Clos Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire ZI Le Grand Clos Daumeray

2022-10-27 – 2022-10-27

ZI Le Grand Clos Daumeray

Morannes sur Sarthe-Daumeray

Maine-et-Loire Morannes sur Sarthe-Daumeray Constructeur Carrossier Camions de vidange, de curage, trancheuses, excavatrices par aspiration, groupes très haute pression… RIVARD est une entreprise industrielle riche de nombreux métiers. De la chaudronnerie à l’automatisme, 300 collaborateurs sont fiers de partager leur savoir-faire. Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, Rivard ouvre ses portes au public afin de présenter ses ateliers à Daumeray. 229 entreprises des Pays de la Loire vous ouvrent leurs portes chaque année à la Toussaint pour les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise. 109 entreprises du Maine-et-Loire dont l’entreprise RIVARD vous accueillent pour une visite guidée afin de découvrir leurs savoir-faire contact@rivard.fr +33 2 41 33 68 68 ZI Le Grand Clos Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Morannes sur Sarthe-Daumeray Autres Lieu Morannes sur Sarthe-Daumeray Adresse Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire ZI Le Grand Clos Daumeray Ville Morannes sur Sarthe-Daumeray lieuville ZI Le Grand Clos Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray Departement Maine-et-Loire

Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morannes-sur-sarthe-daumeray/

JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – RIVARD Morannes sur Sarthe-Daumeray 2022-10-27 was last modified: by JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – RIVARD Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray 27 octobre 2022 Daumeray ZI Le Grand Clos Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire maine-et-loire Morannes sur Sarthe-Daumeray

Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire