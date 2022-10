JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – RAIRIES MONTRIEUX Les Rairies Les Rairies Catégories d’évènement: Les Rairies

2022-10-28 10:00:00 – 2022-10-28 12:00:00

Maine-et-Loire Fabricant de carreaux de terre cuite et de solutions de façades créatives en terre cuite Entreprise spécialisée dans la fabrication de produits en terre cuite et commercialisant une gamme complète de plaquettes et briques en terre cuite, pour des créations architecturales ou pour l’habitat particuliers, des bordures de jardin, des claustras, du pavage et des carreaux de terre cuite pour intérieur et terrasse. Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire, RAIRIES MONTRIEUX vous ouvrent leurs portes pour une présentation de leur histoire suivie d’un circuit guidé dans les ateliers afin de vous faire découvrir la progression des étapes de fabrication d’un produit. Rencontrez les professionnels de l’entreprise, découvrez les métiers clés et assistez à une démonstration de ce savoir-faire ancestral. Sur réservation, limité à 15 personnes max (chaussures confortables recommandées) 229 entreprises des Pays de la Loire vous ouvrent leurs portes chaque année à la Toussaint pour les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise. 109 entreprises du Maine-et-Loire dont l’entreprise RAIRIES MONTRIEUX vous accueillent pour une visite guidée afin de découvrir leurs savoir-faire c.giron@montrieux.fr +33 2 41 21 15 20 Les Rairies

