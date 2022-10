JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – FER & LIGNES Tiercé, 28 octobre 2022, Tiercé.

JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – FER & LIGNES

Rue des Peupliers ZA Les Landes Tiercé Maine-et-Loire ZA Les Landes Rue des Peupliers

2022-10-28 – 2022-10-28

ZA Les Landes Rue des Peupliers

Tiercé

Maine-et-Loire

Tiercé

Métallerie et ferronnerie artisanales

Petite entreprise artisanale et familiale réalisant des portails, escaliers contemporains, rampes en fer forgé traditionnelles, rampes et gardes corps contemporains et ou art déco, des verrières, du mobilier d’intérieur ou d’extérieur. L’entreprise travaille aussi pour le patrimoine sur la serrurerie des vitraux. Intervention sur les cathédrales de Strasbourg, Laon, Tours, Bourges, Soisson, Bayeux, la chapelle de la Sorbonne et de nombreuses églises et abbatiales.

Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire, l’Atelier Fer & Lignes ouvre ses portes pour expliquer aux visiteurs l’activité de l’entreprise, les méthodes de travail en amont des réalisations (épure, plan, conception…) et des démonstrations de machines et de forge. Un visuel des réalisations de l’Atelier Fer & Lignes est présenté avec des explications et détails en complément.

Réservation auprès du gérant Didier Salaris.

Capacité : 7 personnes max par visite

Âge minimum requis : 10 ans

229 entreprises des Pays de la Loire vous ouvrent leurs portes chaque année à la Toussaint pour les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise. 109 entreprises du Maine-et-Loire dont l’entreprise FER & LIGNES vous accueillent pour une visite guidée afin de découvrir leurs savoir-faire

feretlignes@outlook.com

ZA Les Landes Rue des Peupliers Tiercé

dernière mise à jour : 2022-10-07 par