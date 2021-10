JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE AUX COTEAUX NANTAIS Remouillé, 21 octobre 2021, Remouillé.

Remouillé Loire-Atlantique Remouillé

Découvrez l’arboriculture en biodynamie dans notre

verger de la Caffinière et suivez le chemin de la

transformation de nos fruits biologiques au sein de

notre unité de transformation. Une visite au cœur de la

nature et d’une entreprise agroalimentaire exigeante

et transparente.

Durée de la visite: 1 h 30

Journez régionales de la visite d’entreprise aux Coteaux Nantais à Remouillé le jeudi 21,vendredi 22 et samedi 23 octobre

communication@coteaux-nantais.com

