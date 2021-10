JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE AU DOMAINE RAPHAEL LUNEAU AU LANDREAU Le Landreau, 21 octobre 2021, Le Landreau.

JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE AU DOMAINE RAPHAEL LUNEAU AU LANDREAU 2021-10-21 – 2021-10-23

Le Landreau Loire-Atlantique Le Landreau

EUR 8 Au domaine, le vin c’est une histoire de famille, depuis neuf générations de vignerons de père en fils ! Les 30 hectares de vignes sont cultivés de façon raisonnée dans le respect de l’environnement et des sols. Nos vins reflètent ainsi la véritable saveur de la terre où ils sont nés. Nos élaborons majoritairement les produits phares du Pays Nantais : Gros Plant sur lie, Muscadet Sèvre et Maine sur lie et Muscadet Sèvre et Maine Cru Goulaine.///

Descriptif de la visite :

Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire, découvrez le métier de vigneron en suivant toutes les étapes de production des vins, des vignes aux chais. Dégustation ensuite quatre vins produits sur le domaine. Les visiteurs seront accueillis dans un cadre chaleureux et authentique, offrant un magnifique panorama sur les vignes.///Sur réservation auprès de : Emeline Billaud///Conditions d’accès : Caves et circuit de visite accessible aux personnes à mobilité réduite (place de parking à l’entrée de la cave)///

Restrictions d’accès : Animaux non admis dans la cave par soucis d’hygiène.///

Capacité : 50 personnes maximum. Pass sanitaire demandé.

Journées régionales dela visite d’entreprise chez Raphael Luneau au Landreau le Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 octobre 2021 : 11h et 16h.

contact@domaineraphaelluneau.fr +33 2 40 06 45 65

