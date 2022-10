JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – ACB ANGEVINE DE CONSTRUCTION BOIS Étriché Étriché Catégories d’évènement: Étriché

Maine-et-Loire

JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – ACB ANGEVINE DE CONSTRUCTION BOIS Étriché, 27 octobre 2022, Étriché. JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – ACB ANGEVINE DE CONSTRUCTION BOIS

1040 route de Châteauneuf Étriché Maine-et-Loire

2022-10-27 – 2022-10-27 Étriché

Maine-et-Loire Étriché Spécialiste en charpente, couverture, construction bois et menuiserie en Anjou. Dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire, la société ACB Menuiserie ouvrira ses portes au public pour une présentation des métiers, de l’organisation de l’entreprise et de la gamme des produits INTERNORM, marque de fenêtres n°1 en Europe et VERANCO véranda pergola. Capacité : 12 personnes max par visite Âge minimum requis : 12 ans 229 entreprises des Pays de la Loire vous ouvrent leurs portes chaque année à la Toussaint pour les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise. 109 entreprises du Maine-et-Loire dont l’entreprise ACB vous accueillent pour une visite guidée afin de découvrir leurs savoir-faire secretariat@acb-constructions.fr +33 2 41 42 60 57 Étriché

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Étriché, Maine-et-Loire Autres Lieu Étriché Adresse 1040 route de Châteauneuf Étriché Maine-et-Loire Ville Étriché lieuville Étriché Departement Maine-et-Loire

Étriché Étriché Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etriche/

JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – ACB ANGEVINE DE CONSTRUCTION BOIS Étriché 2022-10-27 was last modified: by JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE – ACB ANGEVINE DE CONSTRUCTION BOIS Étriché Étriché 27 octobre 2022 1040 route de Châteauneuf Étriché Maine-et-Loire Étriché maine-et-loire

Étriché Maine-et-Loire