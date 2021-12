Journées professionnelles Tout Un Monde Espace Bonnefoy, 17 février 2022, Toulouse.

du jeudi 17 février 2022 au vendredi 18 février 2022 à Espace Bonnefoy

Théâtre ——- **A partir de 1 an** **De 9h30 à 17h** Pendant 2 jours, le centre culturel accueille des créations pluridisciplinaires à destination du public (dès 1 an) et des professionnels de la programmation. Un événement co-construit par les 10 compagnies invitées cette année : Bachibouzouk, le Groupe amour amour amour, la petite Bohème, l’Espante, les Trigonnelles, la Rift, la Mandale, Modula Medulla, le Théâtre de la peau et l’Espèce de Cie. Avec le soutien de la Mairie de Toulouse et du département de la Haute-Garonne. Programme ——— **La Chanson, quelle Histoire ! ** // Spectacle musical Cie L’Espante / à partir de 6 ans **Le Tout Petit Voyage ** // Théâtre d’objets et musique électronique Cie Bachi-Bouzouk / à partir de 1 ans **L’Empreinte de la Biche ** // Théâtre d’objet Cie Les Trigonelles / à partir de 8 ans **La Fonte de K ** // Performance Groupe amour amour amour / à partir de 14 ans **La Perruque d’Andy Warhol ** // Théâtre – vidéo – marionnette – manipulation d’objet et d’images La Mandale / à partir de 14 ans **Le Cri de la Plante verte ** // Solo clownesque initiatique et bricolé Cie Modula Medulla / à partir de 10 ans **Quand les corbeaux auront des dents** // Théâtre d’objets L’Espèce de Compagnie / à partir de 7 ans **Souris 7 ** // Pop-up Cie La Petite Bohême / 3-5 ans et plus **Funérailles ** // Théâtre Rift Compagnie / à partir de 12 ans **Silence ** // Théâtre dansé Cie Théâtre de la Peau / à partir de 12 ans

Réservation (pour les professionnels) : toutunmonde.diff3@gmail.comEntrée libre dans la limite des places disponibles (pour le public)

Culture

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



