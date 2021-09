Journées Portes Ouvertes : Tennis Club La Turballe Complexe sportif Claude Delorme 44420 La turballe, 8 septembre 2021, La turballe.

Journées Portes Ouvertes : Tennis Club La Turballe

du mercredi 8 septembre au samedi 11 septembre à Complexe sportif Claude Delorme 44420 La turballe

* Inscriptions saison 2021-2022 * Présentation du club et de l’école de tennis * Informations et documentations Plus de renseignements au 07 83 19 20 29

Complexe sportif Claude Delorme 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique



