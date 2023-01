Journées portes ouvertes « Spécial Parcoursup » Davayé Davayé Davayé Catégories d’Évènement: Davayé

Journées portes ouvertes « Spécial Parcoursup » Les Poncétys Lycée Davayé Davayé Saône-et-Loire

2023-01-28 – 2023-01-28

Lycée Davayé Les Poncétys

Davayé

Saône-et-Loire Davayé EUR 0 Il existe un ABC pour bien réussir ton orientation !

C’est l’ABC Davayé, « Agro Bio Campus », à deux pas de Mâcon !

Viticulture, œnologie, commerce : un cadre idéal avec un lycée viticole, des filières BTS et Licences pro.

Le meilleur moyen d'en savoir plus, c'est de venir à notre matinée « spéciale Parcoursup » ! Infos sur les réseaux et sur abcdavaye.com ! epl.davaye@educagri.fr +33 3 85 33 56 00 https://abcdavaye.com/

