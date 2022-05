Journées portes ouvertes – Parc Aquasports Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: 64320

Bizanos

Journées portes ouvertes – Parc Aquasports Bizanos, 26 juin 2022, Bizanos. Journées portes ouvertes – Parc Aquasports Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées Avenue de l’Yser Bizanos

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26 19:00:00 Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées Avenue de l’Yser

Bizanos 64320 EUR 5 Programme en attente….. Programme en attente….. +33 5 59 40 85 44 Programme en attente….. Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées

Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées Avenue de l’Yser Bizanos

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 64320, Bizanos Autres Lieu Bizanos Adresse Stade d'Eaux Vives Pau Pyrénées Avenue de l'Yser Ville Bizanos lieuville Stade d'Eaux Vives Pau Pyrénées Avenue de l'Yser Bizanos Departement 64320

Bizanos Bizanos 64320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bizanos/

Journées portes ouvertes – Parc Aquasports Bizanos 2022-06-26 was last modified: by Journées portes ouvertes – Parc Aquasports Bizanos Bizanos 26 juin 2022 64320 Bizanos

Bizanos 64320