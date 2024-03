Journées Portes Ouvertes Maison Francis Miot Uzos, vendredi 22 mars 2024.

Journées Portes Ouvertes Maison Francis Miot Uzos Pyrénées-Atlantiques

Dégustation des produits phares de la Maison pour le plus grand plaisir des gourmands.

Leçon de confiture profitez de démonstrations en direct de Maîtres Confituriers, qui partageront leurs secrets pour créer des confitures délicieuses.

Chasse aux œufs* ne manquez pas notre chasse aux œufs spéciale, où les petits et les grands pourront partir à la recherche de trésors chocolatés cachés dans notre jungle sucrée.

Maquillage* vos enfants auront l’occasion de pouvoir être maquillés selon leurs envies et leurs goûts par notre maquilleuse professionnelle.

Décoration œuf de Pâques* laissez la créativité de vos enfants parler en décorant de jolis œufs en chocolat réalisés par nos Maîtres Chocolatiers, ils pourront repartir avec leurs créations.

Photobooth Jungle* explorez la Jungle de la Maison Francis Miot et immortalisez ce moment en photo.

Bien d’autres activités vous attendent 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 14:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journées Portes Ouvertes Maison Francis Miot Uzos a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Pau