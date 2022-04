Journées portes ouvertes Maison des Associations Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Journées portes ouvertes Maison des Associations Saint-Valery-en-Caux, 21 mai 2022, Saint-Valery-en-Caux. Journées portes ouvertes Maison des Associations Maison des Associations 1 Rue Jeanne Armand Colin Saint-Valery-en-Caux

2022-05-21 – 2022-05-22 Maison des Associations 1 Rue Jeanne Armand Colin

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Journées portes ouvertes pour découvrir tous nos ateliers.

Samedi : 14h00-18h00 / Dimanche : 10h30-12h30 15h00-18h00 Journées portes ouvertes pour découvrir tous nos ateliers.

Samedi : 14h00-18h00 / Dimanche : 10h30-12h30 15h00-18h00 saintvalerycontacts@gmail.com +33 6 82 93 65 27 Journées portes ouvertes pour découvrir tous nos ateliers.

Samedi : 14h00-18h00 / Dimanche : 10h30-12h30 15h00-18h00 Maison des Associations 1 Rue Jeanne Armand Colin Saint-Valery-en-Caux

