Journées Portes Ouvertes – Le châtel des vivaces Pépinière le châtel des vivaces Givraines, vendredi 12 avril 2024.

Journées Portes Ouvertes – Le châtel des vivaces Le 12, 13 et 14 avril 2024, la pépinière organise ses journées portes ouvertes du printemps. C’est le moment idéal pour venir se balader dans nos serres, découvrir nos plantes et échanger avec nous. 12 – 14 avril Pépinière le châtel des vivaces Entrée gratuite – Parking gratuit

C’est le moment idéal pour venir se balader dans nos serres, découvrir nos plantes et échanger avec nous.

La pépinière Le Châtel des vivaces c’est :

Un très grand choix de plantes vivaces (plus de 800 variétés : géraniums, phlox, plantes couvre sol…) avec chaque année de nouvelles variétés.

Une belle sélection d’arbustes communs ou de collection.

Spécialiste du bambou, nous proposons aussi une large gamme d’espèce et variété de bambou pour répondre à toutes les attentes (climat, sol, hauteur…).

Mais également des graminées (miscanthus, carex…), plantes aquatiques (nénuphars, iris…) et petits fruits.

C’est aussi le moment idéal pour échanger, profiter de nos conseils et nous exposer vos projets.

Venez vous promener dans nos serres (de 10 h à 18 h sans interruption) et dénicher de nouvelles plantes.

Pépinière le châtel des vivaces 18 rue du portail 45300 givraines Givraines 45300 Loiret Centre-Val de Loire

Journées portes ouvertes pépinière

Le châtel des vivaces