Loiret Givraines C’est l’occasion de prendre le temps de vous balader dans nos serres, découvrir notre production et toutes les nouveautés de la pépinière ! – Un très grand choix de plantes vivaces (plus de 800 variétés : géraniums, phlox, plantes couvre sol…) avec chaque année de nouvelles variétés.

– Une belle sélection d’arbustes communs ou de collection.

– Spécialiste du bambou, nous proposons aussi une large gamme d’espèce et variété de bambou pour répondre à toutes les attentes (climat, sol, hauteur…). C’est aussi le moment idéal pour échanger, profiter de nos conseils et nous exposer vos projets. Venez vous promener dans nos serres (de 10 h à 18 h sans interruption) et dénicher de nouvelles plantes. Journées Portes Ouvertes Le 31 mars, 1 et 2 avril 2023, la pépinière organise ses journées portes ouvertes du printemps. info@le-chatel-des-vivaces.com +33 2 38 34 20 97 https://www.le-chatel-des-vivaces.com/content/18-actualites-du-chatel-des-vivaces Le châtel des vivaces

