2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 17:00:00

Jouy-le-Potier 45370 Jouy-le-Potier L’Ecurie Walter LAPERTOT de Jouy-le-Potier vous invite aux Portes Ouvertes de son école d’équitation ouvrant le 1er Juillet 2022.

Rendez-vous le Samedi 02 Juillet 2022 de 14h à 17h pour profiter de balades en main, d’atelier de pansage et la présentation des cours dispensés.

