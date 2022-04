Journées portes ouvertes : Iris en Périgord Biron Biron Catégories d’évènement: Biron

Du 30 avril au 29 mai, venez découvrir à 200 mètres du château de Biron (suivre le fléchage) plus de 3500 variétés d'iris. Une collection d'iris exceptionnelle : Iris intermédiaires, iris de bordure, iris de jardin, iris nains, créations… de quoi passer un agréable moment de découverte. Achats possibles sur place et sur la boutique en ligne. +33 6 84 16 02 94

