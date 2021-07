Houlgate Houlgate Calvados, Houlgate Journées portes ouvertes Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Journées portes ouvertes Houlgate, 6 septembre 2021, Houlgate. Journées portes ouvertes 2021-09-06 – 2021-09-30 Salle d’escalade 9 bis rue abbé anne

Houlgate Calvados Houlgate Durant tout le mois le Croquan vous propose de venir vous essayer gratuitement aux sensations de la grimpe ! https://www.croquan-sports-houlgate.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par OT Normandie Cabourg Pays d'Auge

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Houlgate Autres Lieu Houlgate Adresse Salle d'escalade 9 bis rue abbé anne Ville Houlgate lieuville 49.30086#-0.07429