Journées portes ouvertes « Hôtellerie-Restauration » à Niort Niort, lundi 18 mars 2024.

Journées portes ouvertes « Hôtellerie-Restauration » à Niort Niort Deux-Sèvres

Venez découvrir les entreprises et les métiers de l’hôtellerie et de la restauration traditionnelle, collective scolaire, rapide, traiteur (cuisinier, second de cuisine, pâtissier, plongeur, chef de rang, livreur, logisticien, maître d’hôtels, réceptionniste, femme/valet de chambre, serveur, agent polyvalent de restauration…).

Lors de la semaine des métiers du Tourisme, du 18 au 22 Mars 2024, le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre et France Travail Niort en partenariat avec l’UMIH 79, organisent des visites d’entreprises avec les Journées portes ouvertes des établissements de l’hôtellerie restauration, afin de faire découvrir les métiers et les opportunités d’emploi de cette filière.

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET PARTICIPER www.cben-hvs.fr/journees-portes-ouvertes-de-lhotellerie-restauration/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18

fin : 2024-03-22

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine julie.lagas@cbeduniortais.fr

L’événement Journées portes ouvertes « Hôtellerie-Restauration » à Niort Niort a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Niort Marais Poitevin