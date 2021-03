Gourdon Gourdon Gourdon, Lot Journées Portes Ouvertes Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Journées Portes Ouvertes, 17 avril 2021-17 avril 2021, Gourdon. Journées Portes Ouvertes 2021-04-17 08:30:00 08:30:00 – 2021-04-17 12:30:00 12:30:00

Organisé par l'Association Aide au Maintien à Domicile du Gourdonnais, en partenariat avec l' UNADEV Sur le thème des problèmes de vue : les aides possibles à domicile et pour se déplacer.

