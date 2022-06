JOURNÉES PORTES OUVERTES FORMATIONS EN NATUROPATHIE Mirecourt, 10 juin 2022, Mirecourt.

JOURNÉES PORTES OUVERTES FORMATIONS EN NATUROPATHIE Au Pôle d’Enseignement Supérieur 63 rue du Docteur Cabasse Mirecourt

2022-06-10 16:00:00 – 2022-06-10 20:00:00 Au Pôle d’Enseignement Supérieur 63 rue du Docteur Cabasse

Mirecourt 88500

Journées Portes Ouvertes formations en Naturopathie

Le Campus de Mirecourt Agricole et Forestier, implanté sur le territoire et acteur engagé du Plan Alimentaire Territorial par la création de travaux et d’événements autour de l’alimentation, organise des journées porte ouverte pour des formations en Naturopathie.

Un moment privilégié pour : découvrir des formations proposées au travers d’expositions, s’informer sur les contenus des enseignements proposés, échanger avec la coordinatrice de formation, rencontrer une enseignante et naturopathe professionnelle.

Vous souhaitez vous former en naturopathie, imaginer votre reconversion professionnelle, donner du sens et enrichir votre pratique professionnelle, prendre en charge votre bien-être en toute sécurité.

Le CFPPA de MIRECOURT vous propose des formations longues :

– Praticien en Naturopathie,

– Conseiller en Naturopathie,

Des formations courtes : modules de plusieurs jours et journées à thèmes.

Pour plus d’informations : 06.38.66.58.70

+33 6 38 66 58 70 http://www.campusdemirecourt.fr/

Campus agricole et forestier de Mirecourt – Pôle enseignement supérieur

Au Pôle d’Enseignement Supérieur 63 rue du Docteur Cabasse Mirecourt

