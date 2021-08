Saintes ÉREA Théodore-Monod Charente-Maritime, Saintes Journées Portes Ouvertes et démonstration de four à chaux ÉREA Théodore-Monod Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Journées Portes Ouvertes et démonstration de four à chaux ÉREA Théodore-Monod, 18 septembre 2021, Saintes. Journées Portes Ouvertes et démonstration de four à chaux

le samedi 18 septembre à ÉREA Théodore-Monod Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir les matériaux traditionnels et leurs secrets de mise en œuvre ! Les élèves maçons et tailleurs de pierre de l’EREA Théodore Monod ont reconstitué un four à chaux traditionnel. ÉREA Théodore-Monod 32, Rue de Chermignac 17100 Saintes Saintes Bellevue Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu ÉREA Théodore-Monod Adresse 32, Rue de Chermignac 17100 Saintes Ville Saintes lieuville ÉREA Théodore-Monod Saintes