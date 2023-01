Journées Portes Ouvertes ESAD Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Journées Portes Ouvertes ESAD Valence, 24 février 2023, Valence . Journées Portes Ouvertes ESAD ESAD – Place des Beaux Arts – 26000 Valence PLACE DES BEAUX ARTS Valence Drôme PLACE DES BEAUX ARTS ESAD – Place des Beaux Arts – 26000 Valence

2023-02-24 14:00:00 – 2023-02-24 18:00:00

Drôme Journées Portes Ouvertes à l’ÉSAD •Grenoble •Valence, venez nous retrouver ! valence@esad-gv.fr +33 4 75 79 24 00 https://www.esad-gv.fr/ PLACE DES BEAUX ARTS ESAD – Place des Beaux Arts – 26000 Valence Valence

