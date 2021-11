Carcans Carcans 33121, Carcans Journées portes ouvertes en char à voile (sur inscription) Carcans Carcans Catégories d’évènement: 33121

Carcans

Journées portes ouvertes en char à voile (sur inscription) Carcans, 30 octobre 2021, Carcans. Journées portes ouvertes en char à voile (sur inscription) Esplanade du lac (à côté du canal) 79 Boulevard du Lac Carcans

2021-10-30 – 2021-10-30 Esplanade du lac (à côté du canal) 79 Boulevard du Lac

Carcans 33121 Carcans EUR 30 Esplanade du lac (à côté du canal) 79 Boulevard du Lac Carcans

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 33121, Carcans Autres Lieu Carcans Adresse Esplanade du lac (à côté du canal) 79 Boulevard du Lac Ville Carcans lieuville Esplanade du lac (à côté du canal) 79 Boulevard du Lac Carcans