Journées Portes Ouvertes du tiers-lieu : La Maison Lacaze

2022-06-10 14:00:00 – 2022-06-10 18:00:00

La Coopérative Tiers-Lieux et la Région Nouvelle-Aquitaine organisent la 2ème édition des “Portes toujours ouvertes des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine” à laquelle Lacaze aux sottises participe !

Venez découvrir notre tiers-lieu, son fonctionnement et ses différents espaces partagés – bureau, salle de réunion et d’activité, centre de ressources, gîte, bricothèque, etc.

Lacaze aux sottises

