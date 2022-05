Journées portes ouvertes du refuge pour chiens et chats de la ville d’Aix-en-Provence du complexe animalier de l’Arbois Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

2022-05-21 12:00:00 – 2022-05-22 17:00:00
9015 route de la tour d'Arbois
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône

La Ville d'Aix-en-Provence vous accueille au sein de son refuge pour chiens et chats sur le site du complexe animalier de l'Arbois, pour ses journées portes ouvertes et son défilé de "gueules d'anges".

Stand éducation canine : discussion autour du comportement canin, démonstration d'agility. Démonstration avec la brigade canine. Stand de maquillage pour les enfants. Défilé de mode avec nos chiens à l'adoption

refugedelarbois@outlook.fr +33 4 42 69 03 47

