**[JOURNÉE PORTES OUVERTES]** Le CFA Orléans Métropole vous ouvre ses portes le mercredi 16 mars de 13h30 à 17h30 et le samedi 19 mars de 9h à 13h ! C’est l’occasion de découvrir notre établissement, nos formations puis de rencontrer nos formateurs et nos apprentis. Pour nous contacter : ☎️ 02 38 83 81 81 ? [[contactcfa@orleans-metropole.fr](mailto:contactcfa@orleans-metropole.fr)](mailto:contactcfa@orleans-metropole.fr) ? [[https://cfa.orleans-metropole.fr/](https://cfa.orleans-metropole.fr/)](https://cfa.orleans-metropole.fr/) #CFAOrleansMetropole Le CFA Orléans Métropole vous ouvre ses portes le mercredi 16 mars de 13h30 à 17h30 et le samedi 19 mars de 9h à 13h. Venez rencontrer nos formateurs et apprentis et découvrez nos plateaux techniques. CFA Orléans Métropole 9 rue du 11-Novembre, Orléans Orléans Loiret

