Indre-et-Loire Le Campus des Métiers et de l’Artisanat propose des formations 100% en alternance et organise une journée Portes ouvertes pour mieux connaître ses formations : Beauté/Bien-être, Métiers de l’Art et du Cuir, Commerce Gestion Services, Métiers de la Mobilité, Métiers de Bouche. Inscription obligatoire sur https://campusdesmetiers37.fr Accueil Campus des métiers

