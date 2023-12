Journées portes ouvertes des ateliers et exposition collectives des artistes du 16e Mairie du 16e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Journées portes ouvertes des ateliers et exposition collectives des artistes du 16e
Mairie du 16e arrondissement Paris, 15 décembre 2023 11:00, Paris
Du vendredi 15 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023

samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

vendredi

de 11h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

40 artistes de l’association Seiziem’Art ouvrent les portes de leurs ateliers et exposent à la Mairie du 16e arrondissement JOURNEES PORTES OUVERTES ET EXPOSITION DES ARTISTES SEIZIEM’ART Véritable panorama artistique de l’arrondissement.

Plus de 40 artistes de tous les arts présentés! Infos, plan et liste des artistes sur www.seiziemart.com ⭐️9 ateliers d’artistes Seiziem’Art exposent 15 peintres, sculpteurs, photographes de l’association. Vendredi 15 : 17H-20H30 – Samedi 16 : 14H-20H – Dimanche 17 : 11H-20H ⭐️ Exposition collective de 19 artistes Seiziem’Art à la Mairie du 16ème – Salle des Fêtes

Vernissage Samedi 16 décembre à 12H

Vendredi 15 14H-18H, Samedi 16 10H-18H, Dimanche 17 10H-18H Décembre 2023 ⭐️Pour cette occasion, l’association a convié avec la Mairie du 16e la section Arts Plastiques du Lycée Claude Bernard Paris 16e, @lyceeclaudebernart à présenter une sélection de travaux d’élèves artistes aux côtés de leurs ainés. ⭐️ Un mur mosaïque d’oeuvres au format 40x40cm d’artistes de l’association sera également présenté au public à la Mairie. ✨Des événements organisés par l’association Seiziem’Art avec le soutien de notre partenaire historique : @mairiedu16 et @paris_maville Mairie du 16e arrondissement 71 Avenue Henri Martin 75016 Paris Contact : https://www.seiziemart.com +33689190576 seiziemart@gmail.com https://fb.me/e/45JAsLniH https://fb.me/e/45JAsLniH https://www.seiziemart.com

Mairie du 16e arrondissement
71 Avenue Henri Martin
75016 Paris

