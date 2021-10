Nadaillac-de-Rouge Nadaillac-de-Rouge Lot, Nadaillac-de-Rouge Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Theresa Beynon, Plasticienne Nadaillac-de-Rouge Nadaillac-de-Rouge Catégories d’évènement: Lot

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Theresa Beynon, Plasticienne Nadaillac-de-Rouge, 9 octobre 2021, Nadaillac-de-Rouge. Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Theresa Beynon, Plasticienne 2021-10-09 – 2021-10-09

Nadaillac-de-Rouge Lot Nadaillac-de-Rouge Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.

Artiste plasticienne anglaise, installée dans le hameau de Travail depuis 30 ans, Theresa Beynon présente une diversité de tableaux, mosaïques et collages de matériaux variés, de couleurs vives et de pigments naturels. Son atelier est également un espace pour la musique. +33 6 02 12 74 11 dernière mise à jour : 2021-09-28 par

