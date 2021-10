Thégra Thégra Lot, Thégra Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Simone Guignard, Peintre Thégra Thégra Catégories d’évènement: Lot

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes : Simone Guignard, Peintre Thégra, 9 octobre 2021, Thégra. Journées Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes : Simone Guignard, Peintre 2021-10-09 – 2021-10-09 Route du Stade Caminade

Thégra Lot Thégra

Thégra Lot Thégra Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.

Simone Guignard ouvre les portes d’un atelier où se bousculent cours, consignes, tout un attirail “de bric et de broc” pour partager les bons moments autour de la peinture. C’est par des techniques mixtes qu’elle a figé sur une série de toiles cette “cacophonie” qui a marqué cette période de confinement. +33 6 17 09 09 78 JPOA dernière mise à jour : 2021-09-29 par

