Journées Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes : Pagès du Pilou, Plasticien Cuzance, 9 octobre 2021, Cuzance.

Des pierres du Causse, des calcaires cassants, fracturés, fragiles sculptées par "érosion dirigée". Des tableaux avec des vitres de voitures peintes avec la technique du "fixé sous verre". Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.

