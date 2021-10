Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Nicolas Mialet, Sculpteur Cressensac-Sarrazac, 9 octobre 2021, Cressensac-Sarrazac.

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Nicolas Mialet, Sculpteur 2021-10-09 – 2021-10-09

Cressensac-Sarrazac Lot

Véritable clef de voûte de la création artistique, l’atelier est source d’inspiration, lieu de fabrication et d’expérimentations… Je vous invite à découvrir cet endroit insolite et à rencontrer de nombreuses sculptures monumentales intérieures ou extérieures en bois et métal.

Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.

+33 6 70 38 76 53

Véritable clef de voûte de la création artistique, l’atelier est source d’inspiration, lieu de fabrication et d’expérimentations… Je vous invite à découvrir cet endroit insolite et à rencontrer de nombreuses sculptures monumentales intérieures ou extérieures en bois et métal.

JPOA

dernière mise à jour : 2021-10-01 par