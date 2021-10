Cavagnac Cavagnac Cavagnac, Lot Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Nicolas Guy, Sculpteur Cavagnac Cavagnac Catégories d’évènement: Cavagnac

Cavagnac Lot Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.

Nicolas Guy oeuvre dans une ancienne grange à noix adaptée en atelier de travail sur le métal de récupération. Durant ces portes ouvertes, réalisation d’un travail collectif où chaque visiteur pourra participer à al construction d’une sculpture commune réalisée avec les chutes récupérées dans l’atelier. +33 6 81 43 80 68 dernière mise à jour : 2021-09-28 par

