Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Minime de la Vie alias Maxime Girard, Auteur, Plasticien, Réalisateur Souillac, 9 octobre 2021, Souillac.

Souillac Lot

Il propose des produits culturels variés (recueils, objets décoratifs et/ou usuels) et des ateliers en physique et en ligne (studio d’enregistrement). Activité dédiée à la création en lien avec les sciences, le soin/la santé et l’écologie.

Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.

+33 6 19 38 87 68

Cauvaldor

