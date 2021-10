Lacave Lacave Lacave, Lot Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Michèle Stachak-Soulacroix, Peintre, Illustratrice et Carnettiste Lacave Lacave Catégories d’évènement: Lacave

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes : Michèle Stachak-Soulacroix, Peintre, Illustratrice et Carnettiste Lacave, 9 octobre 2021, Lacave.

La nature est sa principale source d'inspiration. Elle peint à l'huile, à l'aquarelle ; elle dessine, elle coupe, elle colle, elle fabrique des petits livres. Membre du groupe UrbanSketcher Rocamadour. Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains. +33 6 73 19 31 84

