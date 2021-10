Loubressac Loubressac Lot, Loubressac Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Marie, Olivier et Michel Arsandaux Loubressac Loubressac Catégories d’évènement: Lot

Loubressac

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Marie, Olivier et Michel Arsandaux Loubressac, 9 octobre 2021, Loubressac. Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Marie, Olivier et Michel Arsandaux 2021-10-09 – 2021-10-09

Loubressac Lot Loubressac Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers. Marie Arsandaux, danseuse, Olivier photographe et Michel cinéaste vous accueillent dans l’atelier familial pour les rencontrer et participer à une visite intergénérationnelle de leurs talents. +33 6 17 81 70 36 dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Loubressac Autres Lieu Loubressac Adresse Ville Loubressac lieuville 44.86929#1.79891