Lachapelle-Auzac Lot Lachapelle-Auzac Dans le cadtre de Résurgence V, 43 ateliers d’artistes ouvrent leurs portes sur tout le territoire de la communauté de communes Cauvaldor.

L’atelier de peintre de Marie-Christine Chastagnol se situe dans sa maison d’habitation, où elle donne aussi des cours de dessin et peinture pour adultes. Elle réalise des portraits, des trompe-l’oeil et travaille actuellement la dentelle. +33 6 82 85 84 50 La Dépêche dernière mise à jour : 2021-09-28 par

