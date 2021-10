Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Laetitia Caraud, Peintre Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Laetitia Caraud, Peintre Saint-Céré, 9 octobre 2021, Saint-Céré. Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Laetitia Caraud, Peintre 2021-10-09 – 2021-10-09

Saint-Céré Lot Saint-Céré Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers.

Dans son atelier, Laetitia Caraud peint et pratique le collage de fins papiers de soie qui apportent matière et transparences à ses tableaux. Elle accueille également les “Ateliers bohèmes” qui donnent des cours d’arts pour enfants et adultes. +33 6 82 98 39 54 dernière mise à jour : 2021-09-28 par

