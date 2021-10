Alvignac Alvignac Alvignac, Lot Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Joël Sternenberg, Sculpteur sur Carton Alvignac Alvignac Catégories d’évènement: Alvignac

Lot

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Joël Sternenberg, Sculpteur sur Carton Alvignac, 9 octobre 2021, Alvignac. Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Joël Sternenberg, Sculpteur sur Carton 2021-10-09 – 2021-10-09

Alvignac Lot Son atelier se trouve au sous-sol de son domicile, lieu de création et également d’exposition. Son univers est fait de créations imaginaires, d’objets ludiques et de meubles en carton. Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains. +33 6 33 30 39 77 Son atelier se trouve au sous-sol de son domicile, lieu de création et également d’exposition. Son univers est fait de créations imaginaires, d’objets ludiques et de meubles en carton. JPOA dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Alvignac, Lot Autres Lieu Alvignac Adresse Ville Alvignac lieuville 44.8271#1.68188