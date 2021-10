Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Jeremy Annett, Peintre Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes : Jeremy Annett, Peintre
2021-10-09

Saint-Céré Lot Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.

“65 ans de pratique, l’atelier est ma vie. Aujourd’hui, recherches entre la réalité et l’abstraction avec la volonté de faire chanter les couleurs entre elles, même quand l’oeuvre frôle le monochrome”. +33 6 69 29 86 01 dernière mise à jour : 2021-10-01 par

